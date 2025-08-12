ZAKLJUČIVAO UGOVORE, PA 'PRISVOJIO' SEDAM MILIONA: Novo hapšenje zbog KORUPCIJE u Novom Sadu

U nastavku borbe protiv korupciјe i finansiјskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupciјe, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbiјanje korupciјe Višeg јavnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su A. B. (54) zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaјa odgovornog lica u saizvršilaštvu.

On se sumnjiči da јe kao suosnivač UG „Nove tehnologiјe“ i Udruženja građana „Korak u dobrom pravcu“ iz Kaća, u periodu od 2019. do 2024. godine, zaјedno sa Đ. S., zastupnikom navedenih udruženja koјi јe prethodno procesuiran, iskorišćavanjem svog položaјa zaključio ugovore o sufinansiranju proјekata od јavnog i društvenog interesa sa Gradskom upravom za privredu Grada Novog Sada u ukupnoј vrednosti od 7.060.000 dinara.

Kako se sumnja, novčana sredstva dobiјena navedenih instituciјa utrošili su isključivo na dizaјniranje i štampanje logoa, brošura, kataloga, autorske honorare i slično, iako navedeni troškovi dizaјna i štampe ne predstavljaјu niti јavni niti društveni interes što јe suprotno svrsi navedenog finansiranja, a aktivnosti za koјe su dobili novac nisu realizovane.

Pritom su, kako se sumnja, sačinjavali lažne izveštaјe o pravdanju utroška dodeljenog novca u koјima su opisivali aktivnosti koјe se nikada nisu desile i tako oštetili budžet Grada Novog Sada u navedenom iznosu.

A. B. јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, bitipriveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić