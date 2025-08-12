Uhapšen osumnjičeni za svirepo ubistvo: Telo bilo zakopano u kukuruznom polju, dron otkrio zločin

Muškarac T. K. uhapšen je danas u Prištini zbog sumnje da je umešan u stravično ubistvo Envera Bajraktarija (60), poznatog i kao Veli, u selu Banjica kod Lipljana.

Tzv. kosovska policija saopštila je da je hapšenje rezultat višednevnog intenzivnog rada Jedinice za opšte istrage - Priština, u bliskoj saradnji sa tužilaštvom.

"Kao rezultat intenzivnih istražnih napora, danas smo priveli T. K, muškarca, državljanina tzv. Republike Kosovo, koji se sumnjiči za ubistvo u Banjici. Trenutno se sprovode sve neophodne procedure kako bi se došlo do kompletne istine", izjavila je portparolka policije Fljora Ahmeti za lokalne medije.

Prema pisanju medija, žrtva ovog zločina je Enver Bajraktari, čiji nestanak porodica prijavila 3. avgusta, a samo dan kasnije usledio je stravičan pronalazak. Enverovo telo je otkriveno u polju kukuruza, zakopano na dubini od oko dva metra.

Policijski dron bio je ključan za otkrivanje tela. Policija je pregledala snimke iz vazduha i primetila da je, u kukuruznom polju u blizini Enverovog nestanka, deo zemlje sveže prekopan.

Institut za sudsku medicinu utvrdio je da su povrede bile smrtonosne i da je reč o teškom ubistvu, a istraga se sada fokusira na motiv i eventualne saučesnike.

Članovi porodice su u šoku i neverici

"Enver nije imao neprijatelje, nikad ni sa kim nije bio u sukobu. Poslednji put sam ga video kada je odveo kravu na ispašu, a dan ranije je išao autobusom u Tiranu da se vidi sa sinovima iz Francuske i Italije", ispričao je rođak Avni B.

On je i detaljno opisao potragu, ispričavši koliko mu je to sve bilo teško, pogotovo kada su pronašli njegovog rođaka zakopanog pod zemljom.

"Prvo sam otišao u bar gde svako jutro pijemo kafu i pitao komšiju da li ga je video - rekao je da nije. Pozvao sam drugog rođaka i on mi je potvrdio da ga nema. Tada smo uključili policiju i dron. Kada smo pronašli humku, srce mi je stalo", ispričao je za medije.

Policija je do sada ispitala četiri svedoka, a T. K. se nalazi u pritvoru i biće saslušan pred tužilaštvom zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo.

Autor: S.M.