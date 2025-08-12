PREMINULA I DRUGA ŽRTVA STRAVIČNE EKSPLOZIJE U KIKINDI: Rada izgubila bitku za život, imala opekotine na 60 odsto tela!

Rada Žugić preminula je od teških povreda koje je zadobila 23. jula u eksploziji u kući u Kikindi. Destak dana ranije preminuo je

Rada Žugić (43) iz Kikinde, druga žrtva stravične eksplozije koja se dogodila 23. jula oko 12 časova u ulici Miloša velikog, preminula je danas oko 12 sati u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, prenosi TV Kikinda.

Žena je izgubila bitku nakon borbe lekara da joj sačuvaju život, jer je zadobila opekotine na 60 odsto tela. Nažalost, samo desetak dana ranije, 1. avgusta, povredama je podlegao i Jovan Stiković (29) koji je takođe bio povređen u eksploziji.



- Eksplozija se dogodila 23. jula u kući. Detonacija je bila toliko jaka da se maltene urušio u krov. Dvojica slučajnih prolaznika čula su i videla eksploziju i odmah su priskočili u pomoć, te izvukli ženu i muškarca iz ruševina. Oni su tada prevezeni u bolnicu sa jezivim opekotinama po čitavom telu - podseća izvor.

Preminuli Jovan Stiković imao je opekotine na 70 odsto tela i čekao je donore kože, ali nažalost nije izdržao. Po njega su, kako su lekari ranije naveli, bile kobne povrede pluća.



Posle smrti Jovana Stikovića za Kurir je govorio njegov brat.

Kako je Kurir ranije pisao, Radu i Jovana su iz ruševina izvukli Dušan Santrač i Nikola Linjački. Oni su ranije za naš portal opisali dramatične scene u KIkindi.

- Video sam i čuo kako je eksplodirala kuća, a u kabini osetio detonaciju. Izašao sam iz vozila i čuo sam ženski glas. Zapomagala je. Pridružio mi se Nikola - ispričao je Dušan Santrač:

- Nikola i ja smo pokušali da uđemo unutra, ali je kapija bila zaključana. Obili smo vrata i ušli unutra kako bismo ih izvukli. Potom smo pozvali Hitnu pomoć, vatrogasce i policiju.

