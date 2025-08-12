STIGLI REZULTATI OBDUKCIJE: Uzrok tragične smrti dečaka u Trešnjevici kod Paraćina utopljenje

U Višem javnom tužilaštvu u Jagodini „Novostima“ je potvrđeno da je obdukcija povodom tragedije u selu kod Paraćina pokazala da je uzrok smrti dvanaestogodišnjeg dečaka utopljenje na montažnom bazenu u komšiluku domaćinstva gde je dečak boravio.



Do strašne tragedije došlo je sinoć oko 18.30 sati, a u pitanju je selo Trešnjevica, koje ne pamti da je ovakvih tragedija bilo ranije.

- Dete je imalo i određenih zdravstvenih problema, a sudeći prema rezultatu obdukcije, nema mesta za dalje policijsko postupanje u smislu da je neko odgovoran – kaže sagovornik „Novosti“ upoznat sa događajem.

Meštani ovog paraćinskog sela u kom veliki broj porodica živi i radi u inostranstvu, šokirani su nesrećom koja ih je zadesila. Pričaju da su se zbog velikih vrućina deca kod tog bazena često igrala i u njemu tražila osveženje.

- Roditelji ovog dečaka žive u Berlinu, a njega su poslali u rodno selo da malo bude kod babe i dede. Niko od dece koja su sinoć bila na bazenu nije odmah primetio da dečaka nema na površine vode. Kad su videli i dozvali odrasle da ga izvuku, već je bilo kasno. Odmah je pozvana Služba hitne medicinske pomoći, ali dečaku nije bilo spasa i pored toga što su ga reanimirali. Prevezli su ga u Paraćin i kako sam čuo, Hitna je posle zvala policiju, pa je rađena i obdukcija. To je velika tuga i žalost, šta gore roditelju može da se od ovog desi – kaže meštanin tog sela, potresen tragedijom.

Dodaje da se po selu priča da je dete bolovalo od epilepsije, te da je moguće da se onesvestilo u vodi u trenutku napada.

Autor: D.B.