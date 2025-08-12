(UZNEMIRUJUĆI SNIMAK) OVAKO SU LIKVIDIRANI VLASNICI ZLATARE U GNJILANU! Objavljen snimak sa mesta ubistva: Napadači otvorili rafal, nastaje panika

Na snimku koji kruži društvenim mrežama se čuјe više pucnjeva, a na istom se vide uznemireni građani

Pojavio se snimak koji prikazuje dramatične scene trostrukog ubistva u samom centru Gnjilana.

Takođe se čuje kako јedan od povređenih psuјe pre nego što јe izgubio svest i pao na zemlju.



Podsećanja radi, pucnjava se dogodila u nedelju 10. avgusta, kada su Mefail Škodra (53) i njegova dva sina otvorili paljbu na goste kafića i tako ubili tri osobe, a teško ranivši jednu.



Na licu mesta stradali su Selami Hasani (68) i njegov sin Edmond Hasani (41), vlasnici poznate zlatarske radnje, kao i njihov porodični prijatelj A. H. (68). Teško ranjeni B. H. (41), zet porodice, hitno je prebačen u Univerzitetski klinički centar Kosova u Prištini, gde se nalazi u teškom, ali stabilnom stanju.



U javnost su dospeli podaci da je Mefail Škodra od ranije poznat policiji, sa dosijeom od preko 30 krivičnih dela, uključujući zelenašenje, iznudu, prevaru, pretnje, napade, članstvo u organizovanoj kriminalnoj grupi i brojne saobraćajne prekršaje.

Autor: D.B.