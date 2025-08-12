UHAPŠEN MUŠKARAC (29) NAKON UŽASA NA TAMIŠU KOD PANČEVA: Skuterom prošao kroz grupu dece, određen mu pritvor - Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Pančevu, uhapsili su M. J. (29) iz Pančeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Sumnja se da je on večeras, oko 19 časova, na reci Tamiš upravljao motornim skuterom i tom prilikom naleteo na kajak u kojem se nalazilo više osoba.

Dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja je u toku.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.

Autor: D.B.