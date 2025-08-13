DA NEMA RADOJA ZVICERA RAT KLANOVA BI STAVO! Preko Skaja komentarisali ranjavanje vođe u Ukrajini: O, reko, što je ovo? Sa metar mi je opalio rafal, odrao bi me

Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana koji važi za jednog od najtraženijih begunaca, prema presretnutoj Skaj komunikaciji svojim saradnicima je samo tri dana posle teškog ranjavanja u Kijevu u Ukrajni napisao da je "sve dobro i da ne brinu", a onda im do detalja opisao kako je njegova žena Tamara zapucala na napadače.

Podsetimo, pokušaj ubistva Zvicera dogodio se 27. maja 2020. u luskuznoj četvrti u Kijevu. Napadači su na Zvicera pucali ispred zgrade u kojoj je boravio sa trudnom supugom i decom. Ona je istrčala iz zgrade, zgrabila pištolj i zapucala na njih. Uleteli su u "smart" i pobegli sa mesta zločina, a Zvicer je prebačen u bolnicu.

Supruga Tamara Zvicer zapucala na napadače

- Kako se osećaš brate? Doktori kako te paze? - pitao ga je jedan kavčanin 30. maja 2020.

- Paze me kao da mi je majka tu, eto, svako malo me obilaze, čuvaju, pitaju. Toliko me paze da su dosadni, sve je dobro brate, sve je dobro pozdravi sve koga treba da ne imenujem preko ovog đavola - odgovorio mu je vođa u glasovnoj poruci dok je još bio u bolnici.

Nekoliko dana kasnije, sa rođakom i pripadnikom njegove kriminalne grupe, Radojem Živkovićem, koji je u zatvoru u Turskoj zbog učešće u ubistvu vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića, komentarisao je o tome da su mediji objavili da je izašao iz bolnice i gde bi mogao da ide dalje.

- Svi kažu spreman čovek, svaka mu čast. Ma buraz, nije samo sreća, dobro si ti celu tu situaciju odradio da nisi tako fit burazer i ono, da nisi takav kakav jesi, ne bi bilo tu sreće - piše mu jedan saradnik navodno 14. juna 2020.

- To jeste, odrao bi me kao ništa. Sa metra mi je opalio rafal. Da mi nije pala leva ruka izvadio bi utoku iz torbice i pobio bi ih u onog "smarta". Pa, ono na kameru vidi mi se glava, tu ušao u lokal i hitnu čekao 30 minuta, do bolnice još 40. Izvadio pištolj i evo je doleće žena, sčepala iz ruke i za njima. O, reko, što je ovo? Gde ode? - opisao je Zvicer kako se sve odigralo.

Njegov sagovornik potom komentariše Tamaru Zvicer i šalje joj pozdrave: "Kaži pozdrav od mene, kapa do poda".

Zvicer: Kako ih žena istresla!

Sagovornik: Samo da nisu pobegli, svaka čast, kraljica. Ma, buraz, takvih momaka nema budi u to siguran.

Zvicer mu potom objašnjava kakve je povrede tačno zadobio i da ima problem sa tetivom, a potom mu šalje i slike: "Vidiš, leva podlaktica odakle ide stisak, skroz atrofirala".

Da su i u tom periodu, paralelno dok su pripremali i likvidacije "škaljaraca" Alana Kožara i Damira Hadžića, pratili medije, svedoči komunikacija Zvicera i Živkovića u kojoj komentarišu navode crnogorskih medija da je posle ranjavanja tražio ukrajinsko državljanstvo.

Nišlije pohapšene

- Sve ovo Vukotić radi, žele da te nema, da bi posle toga rat stao. Znaju da bi posle toga sve stalo - piše mu Živković 18. juna 2020. godine.

Podsetimo, posle pokušaja ubistva Zvicera u Ukarjini, uhapšen su Nišlije Milan Branković i i Petar Jovanović, kao i dvojica Crnogoraca Stefan Đukić Mandić i Emil Tuzović. Na snimku se vidi i kako posle ispaljenih hitaca utrčavaju u "smart". Pucači su pokušali potom da zapale auto, ali je vatra navodno zahvatila i jednog od njih.

