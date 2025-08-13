AKTUELNO

Hronika

Nasred ulice u Beogradu pronađena LOBANJA! Detalji drame ispod Pančevačkog mosta: Ipak nije reč o utopljeniku

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Informacija da je kod Pančevačkog mosta u Dunavskoj ulici nađeno telo, dobila je svoj obrt. Naime, nađena je ljudska lobanja.

Kako se navodi, prolaznik je nasred ulice uočio lobanju i odmah nazvao policiju.

- Prolaznik je pozvao policiju i rekao u razgovoru sa dispečerom naveo da je pronašao glavu i da misli da je ljudska - navodi izvor i dodaje:

- Policijska patrola odmah je izašla na teren i uverila se da osoba koja je prijavila slučaj govori istinu. Forenzičari su odneli lobanju i na licu mesta, navodno je odmah utvrđeno da se radi o ljudskoj glavi.

Posmrtni ostaci za sada NN osobe odneti su na obdukciju kako bi se utvrdilo kome pripada i kako je nastupila smrt osobe.

Istraga povodom ovog slučaja je i dalje u toku.

Autor: S.M.

#Beograd

#Pančevački most

#Policija

#Telo

#UTOPLJENIK

#lobanja

POVEZANE VESTI

Hronika

Nađen leš kod Pančevačkog mosta: Užas u Beogradu

Hronika

PRETUČEN VOZAČ AUTOBUSA U BEOGRADU: Završio u Urgentnom, haos ispod Pančevačkog mosta

Hronika

CRNI DIM NADVIO SE NAD BEOGRADOM: Izbio požar kod Pančevačkog mosta, vatra guta vagon

Hronika

UŽAS NA KARABURMI Kamion udario dete ispod Pančevakog mosta

Hronika

HAPŠENJE KOD PANČEVAČKOG MOSTA: Policija zaustavila automobil, pa izvela muškarca napolje! (VIDEO)

Hronika

Mladić (26) skočio sa Pančevačkog mosta: Hitno prevezen u Urgentni centar