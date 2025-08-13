Nasred ulice u Beogradu pronađena LOBANJA! Detalji drame ispod Pančevačkog mosta: Ipak nije reč o utopljeniku

Informacija da je kod Pančevačkog mosta u Dunavskoj ulici nađeno telo, dobila je svoj obrt. Naime, nađena je ljudska lobanja.

Kako se navodi, prolaznik je nasred ulice uočio lobanju i odmah nazvao policiju.

- Prolaznik je pozvao policiju i rekao u razgovoru sa dispečerom naveo da je pronašao glavu i da misli da je ljudska - navodi izvor i dodaje:

- Policijska patrola odmah je izašla na teren i uverila se da osoba koja je prijavila slučaj govori istinu. Forenzičari su odneli lobanju i na licu mesta, navodno je odmah utvrđeno da se radi o ljudskoj glavi.

Posmrtni ostaci za sada NN osobe odneti su na obdukciju kako bi se utvrdilo kome pripada i kako je nastupila smrt osobe.

Istraga povodom ovog slučaja je i dalje u toku.

Autor: S.M.