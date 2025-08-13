AKTUELNO

Drama kod Subotice: Prevrnuo se kamion pun otrova, na licu mesta vatrogasci

Kamion cisterna koji je prevozio hemikalije prevrnuo se na zapadnoj obilaznici oko Subotice, neposredno pre uključenja na auto-put Subotica-Novi Sad.

Do prevrtanja cisterne došlo je oko 14.30 na zapadnoj obilaznici oko Subotice, takozvanom "ipsilon" kraku, neposredno pre uključenja na auto-put Subotica-Novi Sad, potvrđeno je RTS-u u Policijskoj upravi u Subotici.

Prema dosašnjim informacijama nema povređenih u ovoj nezgodi.

Iz rezervoara oštećenog kamiona iscurela je određena količina nafte.

Vatrogasci su na licu mesta sa penom neutralisali gorivo sa puta.

Za saobraćaj je zatvoren deo "ipsilon" kraka od kružnog toka "Bikovo" do uključenja na auto-put E-75.

