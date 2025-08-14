FILIP PREMINUO 2 DANA NAKON NESREĆE U PANČEVU, NJEGOVOJ DEVOJCI SE BORE ZA ŽIVOT: Vozač automobila napravio kobnu grešku, pa došlo do strašnog sudara

Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila u nedelju oko 14 časova u Pančevu odnela je život 23-godišnjeg motocikliste Filipa S.

Kako nezvanično saznajemo, do tragedije je došlo na raskrsnici kada je vozač automobila, prilikom skretanja, oduzeo prvenstvo prolaza motociklisti.

Od siline udarca, Filip S. je zadobio teške telesne povrede, a uprkos brzoj intervenciji i naporima lekara, izgubio je bitku za život dan i po nakon nesreće.

- Mladić je bio na motoru sa devojkom. Ona je takođe teško povređena i lekari se bore za njen život. Nažalost, on nije izdržao - kaže sagovornik Kurira.

Prema prvim informacijama, do sudara je došlo jer vozač automobila nije ustupio prvenstvo prolaza motociklisti prilikom skretanja u raskrsnici.

- Vozač je bio dužan da propusti motociklistu, međutim, ne isključuje se ni mogućnost da je motocikl išao neprilago]enom brzinom, zbog čega možda nije ni stigao da reaguje – dodaje izvor upoznat sa slučajem.

Filip je, kako saznajemo od njegovog poznanika, živeo u Pančevu sa majkom i bratom. Njegov otac preminuo je dok je još bio u srednjoj školi.

- Bio je dobar momak. Motori su mu bili velika ljubav. Život mu je, nažalost, obeležila porodična tragedija, još kao dečak ostao je bez oca - kaže za Kurir jedan od poznanika.

Nadležni organi trenutno sprovode istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragične saobraćajne nesreće.

Prema dosadašnjim informacijama, ključni uzrok je oduzimanje prvenstva prolaza, ali se ne isključuje ni mogućnost da je motociklista vozio većom brzinom od dozvoljene.

- Biće pregledani snimci sa nadzornih kamera, uzeti iskazi svedoka i obavljena dodatna veštačenja, kako bi se utvrdila tačna odgovornost učesnika u nesreće - zaključuje naš sagovornik.

Autor: A.A.