UHAPŠEN 'ŠKALJARAC' U ŠVAJCARSKOJ: Evo zbog čega je bio na poteri!

Pripadnik 'Škaljarskog klana' Krsto Vujić uhapšen u Švajcarskoj zbog ubistva Šćepana Roganovića.

Prema zvaničnim informacijama, Krsto Vujić, visokorangirani član 'Škaljarskog klana', uhapšen je u Švajcarskoj na osnovu međunarodne poternice koju je raspisala crnogorska policija. On se tereti za brutalno ubistvo Šćepana Roganovića, koje se desilo 13. februara 2020. godine u Herceg Novom.

Vujić je bio jedan od ključnih članova zloglasnog 'Škaljarskog klana', a njegovo hapšenje usledilo je nakon višemesečne istrage i koordinacije između crnogorskih vlasti i švajcarskih policijskih agencija. On i drugi okrivljeni, čiji identitet još nije otkriven, suočavaju se sa optužbama za organizovani kriminal, ubistvo, te udruživanje u kriminalnu grupu.

U saopštenju crnogorske Uprave policije navodi se da je Vujić bio jedan od visokorangiranih članova ove kriminalne grupe, koja je bila odgovorna za niz nasilnih kriminalnih dela na Balkanu, uključujući i trgovinu drogom, iznude i ubistva.

U međuvremenu, Viši sud u Podgorici nastavlja postupak protiv Vujića, koji će biti izručen Crnoj Gori nakon što Švajcarska završi sa njegovim procesuiranjem. Sudski proces će biti pažljivo praćen, jer bi mogao otkriti dalju povezanost sa drugim članovima ovog zloglasnog klana.

Autor: Dalibor Stankov