UHAPŠENE DVE OSOBE NA HORGOŠU ZBOG RATNOG ZLOČINA: Teroristi OVK oteli Srbina, ni danas se ne zna šta je s njim

Na graničnom prelazu Horgoš, na ulazu u Srbiju, policija je uhapsila dve osobe, H.E. (49) i B.E. (52) zbog sumnje da su sa više pripadnika bivše tzv. OVK9. avgusta 1999. godine počinli ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

- Pripadnici MUP-a, Uprave kriminalističke policije, Službe za otkrivanje ratnih zločina, na Graničnom prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju, uhapsili su H. E. (1976) i B. E. (1973) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Sumnja se da su oni, 9 avgusta 1999. godine, u Orahovcu, u saizvršilaštvu sa više pripadnika tzv. OVK, uz upotrebu fizičke sile, vatrenog oružja i ozbiljnih pretnji po život i telo oteli civila srpske nacionalnosti J. M. i odveli ga u nepoznatom pravcu otkad mu se gubi svaki trag. J. M. se i dalje vodi kao nestalo lice - navodi se u saopštenju MUP-a.

Osumnjičenima je, uz odobrenje javnog tužioca Javnog tužilaštva za ratne zločine, određeno zadržavanje do 48 sati.

Oni će nakon toga, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: Dalibor Stankov