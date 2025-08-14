Teška nesreća kod Ugljevika: Poginula jedna osoba, povređene 2 među kojima je i MALOLETNIK

Na magistralnom putu Bijeljina – Tuzla, u mestu Suvo Polje kod Ugljevika sinoć se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba.

Nesreća se desila sinoć oko 23.40.

- U nezgodi je učestvovao automobil „audi“ kojim je upravljalo lice C.S. sa područja Bijeljine i automobil „golf“ kojim je upravljalo lice D.T. sa područja Ugljevika, a sa kojim se u vozilu na mjestu suvozača nalazilo maloletno lice sa područja Lopara – navodi se u saopštenju PU Bijeljina, piše Srpskainfo.

Iz policije dodaju da je lice C.S. smrtno stradalo, dok je lice D.T. zadobilo teške telesne povrede, te maloletno lice je zadobilo povrede o čijem stepenu se dežurni doktor nije izjasnio.

Uviđaj lica mesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Bijeljina kojim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Autor: Dalibor Stankov