VELIKA ZAPLENA NA PREŠEVU: Policija sprečila šverc zlata u vrednosti od 2,5 miliona evra!

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Policija na graničnom prelazu Preševo sprečila je šverc zlata u vrednosti od 2,5 miliona evra.

Tokom detaljne kontrole prtljaga jednog putnika, otkrivene su dve kutije toaletne vode koje su, umesto parfema, bile ispunjene nakitom.

Proverom je utvrđeno da se radi o 440 grama 14-karatnog zlata, različitih komada i dizajna, među kojima su dukati, narukvice i ogrlice.

Upravom carina je saopšteno da je slučaj odmah prosleđen nadležnim organima, a sud je vozaču izrekao novčanu kaznu od 60.000 dinara, uz trajno oduzimanje robe koja je sada u vlasništvu države.

Autor: Dalibor Stankov

#Granični prelaz

#Preševo

#Zlato

#Šverc

