TRI OSOBE TEŠKO POVREĐENE U NESREĆI U BORČI: Stravičan sudar kombija i punta, delovi vozila rasuti po putu

U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Borči u Beogradu teže su povređene tri osobe nakon sudara kombija i automobila "fijat punta".

Tri osobe zadobile su teške telesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na Zrenjaninskom putu u Beogradu.

Nesreća se dogodila oko 20 časova na Zrenjaninskom putu u Borči u Beogradu kada su se sudarili kombi i automobil marke "fijat punto".

Sanitetom Hitne pomoći povređeni su prevezeni u Urgentni centar u beogradu gde su im konstatovane teške telesne povrede. Uviđaj je trajao sat vremena, a za to vreme saobraćaj na toj deonici bio je usporen. Istraga povodom saobraćajane nesreće je i dalje u toku.

Teška nesreća kod Ugljevika: Poginula jedna osoba, povređene 2 među kojima je i MALOLETNIK

