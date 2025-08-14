TEŠKA NESREĆA U NOVOM PAZARU: Šest osoba povređeno

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u ranim jutarnjim satima, oko dva sata iza ponoći, u novopazarskom naselju Bukreš. U udesu je povređeno šest osoba.

Prema prvim informacijama, niko od učesnika nije životno ugrožen.

Do sudara je došlo kada su se, iz još neutvrđenih razloga, frontalno sudarila dva putnička vozila. U jednom automobilu nalazila su se četiri putnika, dok su u drugom bile dve osobe.

Očevici koji su naišli na mesto nesreće odmah su obavestili policiju i Hitnu pomoć, koja je brzo reagovala i povređene prevezla do Doma zdravlja.

Nakon detaljnih pregleda i dijagnostike, lekari su konstatovali da se radi o lakšim telesnim povredama, te su svi učesnici nesreće pušteni na kućno lečenje, prenosi SandžakDanas.

Autor: Iva Besarabić