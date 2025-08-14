AKTUELNO

UHAPŠEN MUŠKARAC (45) U BEOGRADU: Ukrao skupoceno vozilo u Beogradu

Izvor: Blic.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Policija je pronašla ukradeno vozilo tokom istrage.

N. M. je određeno zadržavanje do 48 sati radi daljnjeg postupka.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su N. M. (45) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

On se sumnjiči zbog krađe automobila „BMW X4“,u julu ove godine, u Beogradu.

Policijski službenici pronašli su ukradeno vozilo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

