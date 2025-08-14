Poznato ko je drugi ubijeni Srbin u Boliviji: Iz kuće u kojoj su pronađeni čuli se uznemirujući krici

Treća žrtva ubistva u Boliviji, identifikovana je kao Vanja Milošević, državljanin Srbije.

On kod sebe nije imao lična dokumenta, te je njegov identitet utvrđen naknadno, na osnovu otiska prsta.

Osim Miloševića, u Santa Kruzu u Boliviji ubijeni su i Miljan Đekić (38) iz Niša i Dejančo Lazarevski (43) zvani Makedonac iz Strumice.

Bolivijska policija njihova izmasakrirana tela, podsetimo, pronašla je u kuhinji iznajmljene kuće, pošto su komšije prijavile da se iz nje čuju muzika i uznemirujući krici.

- Zatečena su tri tela, uvijena u crne najlonske džakove, koja su najverovatnije bila pripremljena za transport na drugu lokaciju - rekli su izvori iz istrage.

- Tela u crnim džakovima pronađena su u kuhinji. Sumnja se da je plan ubica bio da ih transportuju na neko drugo mesto, ali da to nisu stigli jer je policija upala u kuću i otkrila zločin - navode oni.

Autor: S.M.