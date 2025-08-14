AKTUELNO

Hronika

Poznato ko je drugi ubijeni Srbin u Boliviji: Iz kuće u kojoj su pronađeni čuli se uznemirujući krici

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Treća žrtva ubistva u Boliviji, identifikovana je kao Vanja Milošević, državljanin Srbije.

On kod sebe nije imao lična dokumenta, te je njegov identitet utvrđen naknadno, na osnovu otiska prsta.

Osim Miloševića, u Santa Kruzu u Boliviji ubijeni su i Miljan Đekić (38) iz Niša i Dejančo Lazarevski (43) zvani Makedonac iz Strumice.

Bolivijska policija njihova izmasakrirana tela, podsetimo, pronašla je u kuhinji iznajmljene kuće, pošto su komšije prijavile da se iz nje čuju muzika i uznemirujući krici.

- Zatečena su tri tela, uvijena u crne najlonske džakove, koja su najverovatnije bila pripremljena za transport na drugu lokaciju - rekli su izvori iz istrage.

- Tela u crnim džakovima pronađena su u kuhinji. Sumnja se da je plan ubica bio da ih transportuju na neko drugo mesto, ali da to nisu stigli jer je policija upala u kuću i otkrila zločin - navode oni.

Autor: S.M.

#Bolivija

#Srbija

#Ubistvo

#identifikacija

#unakaženi

POVEZANE VESTI

Hronika

OTKRIVENI NOVI DETALJI LIKVIDACIJE SRBA U BOLIVIJI: Ubice pustile muziku, čuli se jezivi krici, tela iskasapljena i spakovana u džakove

Domaći

Partner Snežane Đurišić žrtva prevare: Vanja Milošević se hitno oglasio i sve demantovao

Hronika

JEDNOG MUŠKARCA ZAKLAO, DRUGOG TEŠKO RANIO! Srbin uhapšen u Nemačkoj zbog ubistva

Svet

STANJE PRIPRAVNOSTI U BOLIVIJI: Obilne kiše nastavljaju da izazivaju pustoš!

Svet

On je upravljao avionom koji se SRUŠIO u Brazilu: Iza sebe imao 10 godina iskustva, istražuje se šta je dovelo do NESREĆE (FOTO)

Svet

TRAŽI SE! Srbin označen kao šef međunarodne bande - Zbog ovoga je kažu da je 'KRUPNA RIBA'