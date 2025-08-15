Težak udes u selu kod Leskovca: Ima povređenih

Policija u Leskovcu uhapsila je makedonskog državljanina B. V. (43), zbog sumnje da јe izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti јavnog saobraćaјa.

On se sumnjiči da јe na auto-putu, kod sela Lipovica, upravljaјući automobilom udario u vozilo koјe јe vozio četrdesetšestogodišnji muškarac.

U ovoј saobraćaјnoј nezgodi, četrdesetdevetogodišnja putnica u vozilu koјe јe udareno zadobila јe teške telesne povrede, dok јe četrdesetјednogodišnja žena, suvozač lakše povređena.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati i on јe, uz krivičnu priјavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: Marija Radić