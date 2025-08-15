Bukti požar kod Leskovca

Novi požar u Srbiji. Ovoga puta, kako javlja 192_rs, buknuo je u Vinarcu kod Leskovca.

Iz mesta se vidi gust dim.

Podsetimo, apeli na oprez zbog visokih temperature i lakog izbijanja požara nižu se već danima unazad. Na osnovu dostupnih informacija, situacija sa požarima u Srbiji je i dalje veoma aktivna. Na dan 13. avgusta, bilo je 13 aktivnih požara na otvorenom prostoru širom Srbije. Vatrogasno-spasilačke ekipe su aktivno angažovane na kontroli žarišta.

Poslednjih dana zabeleženo je više požara. Jedan od njih je bio u hotelu "Golub" na planini Goliji, a drugi na divljoj deponiji u Futogu. Takođe, kod Leskovca je aktivan požar koji gori već 24 sata i vatrogasci i meštani brane sela od vatrene stihije. Požar je takođe izbio u blizini manastira Kalenić.

Tokom jula, najteža situacija je bila u Topličkom okrugu, gde je proglašena vanredna situacija u više opština. Vatrogasci su se borili sa požarima u okolini Niša, Vranja, Prijepolja, Malog Zvornika, Užica i Kruševca. Posebno su bili ugroženi Toplički okrug, Kuršumlija, Bor, Bela Palanka i Stara planina.

Autor: S.M.