Zemunac završio u zatvoru zbog polnog uznemiravanja maloletnice

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju okrivljenog N.DŽ. (35) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Polno uznemiravanje iz člana 182a stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika i krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1. Krivičnog zakonika.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 13.08.2025. godine, u parku na teritoriji GO Zemun polno uznemirio maloletnu oštećenu (rođena 2009. godine) koja je o protivpravnom ponašanju okrivljenog obavestila policijske službenike, koji su izašli na mesto događaja, utvrdili identitet okrivljenog i tokom intervencije kod njega pronašli dva paketića opojne droge amfetamin.

U zakonskom roku okrivljeni je saslušan od strane javnog tužioca kada je izjavio da ne priznaje izvršenje krivičnog dela Polno uznemiravanje iz člana 182a Krivičnog zakonika, a da priznaje izvršenje krivičnog dela Neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 182a Krivičnog zakonika.

Imajući u vidu da je okrivljeni već osuđen za krivično delo Polno uznemiravanje iz člana 182a Krivičnog zakonika i da je krivično delo za koje je osnovano sumnjiv izvršio odmah nakon što je izdržao kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, javni tužilac je podneo predlog sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo.”

