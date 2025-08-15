PIJAN NASRNUO NA BRATA, PA SVE NEGIRAO: Saslušan Surčinac zbog porodičnog nasilja

⁠Dana 15.08.2025. godine u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je okrivljeni B.D. (31) na okolnosti izvršenja krivičnog dela Nasilje u porodici iz člana 194. stav 1. Krivičnog zakonika.

Okrivljenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio na štetu svog rođenog brata na taj način što je dana 13.08.2025. godine, u porodičnoj kući u Surčinu, pod dejstvom 2,78% alkohola u organizmu, prema oštećenom primenio nasilje i uputio mu pretnje po život na koji način je ugrozio njegovo spokojstvo i telesni integritet.

Na saslušanju, u prisustvu branioca po službenoj dužnosti, okrivljeni je izjavio da nisu tačni navodi krivične prijave. S obzirom da iz izveštaja iz kaznene evidencije okrivljenog proizlazi da je presudom od dana 25.04.2025. godine pravnosnažno osuđen za krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194.

Krivičnog zakonika, koje je i tada učinio prema svom rođenom bratu, zbog čega postoje okolnosti koje ukazuju da ponoviti krivično delo, kao i da će će boravkom na slobodi uticati na oštećenog, javni tužilac je podneo sudu predlog da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

Autor: S.M.