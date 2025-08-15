Žestok sudar kod Čačka: Motociklista udario u auto, ima teške povrede glave, krv i srča svuda po kolovozu

Na obilaznici oko Čačka tokom večernjih sati se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je ozbiljno povređen motociklista.



Prema prvim informacijama sa lica mesta, vozač je zadobio povrede glave, a krv je bila vidljiva i po kolovozu. Do nezgode je došlo prilikom sudara sa automobilom.

- Motociklista je bio svestan u trenutku dolaska hitne pomoći, ali zbog težine povreda odmah je prevezen u Opštu bolnicu u Čačku na dalje zbrinjavanje - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj na ovoj deonici obilaznice bio je privremeno usporen.

Tokom večeri je na starom putu Čačak-Kraljevo u selu Zablaće došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je jedna osoba povređena i prevezena na Urgentno odeljenje OB Čačak.

Autor: S.M.