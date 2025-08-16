Hapšenje u Novom Sadu: Policija otkrila tajnu laboratoriju za drogu, zaplenjeno 115 stabljika kanabisa

Policija u Novom Sadu uhapsila je N.Đ. (32) i S.A. (33) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom stanova koje oni koriste, policija je otkrila laboratoriju za veštački uzgoj marihuane, sa 51 biljkom, bruto težine oko 6 kg, kao i 115 manjih stabljika kanabisa, seme ove biljke i sasušenu marihuanu.

Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: A.A.