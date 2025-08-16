AKTUELNO

Hronika

Hapšenje u Novom Sadu: Policija otkrila tajnu laboratoriju za drogu, zaplenjeno 115 stabljika kanabisa

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug ||

Policija u Novom Sadu uhapsila je N.Đ. (32) i S.A. (33) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom stanova koje oni koriste, policija je otkrila laboratoriju za veštački uzgoj marihuane, sa 51 biljkom, bruto težine oko 6 kg, kao i 115 manjih stabljika kanabisa, seme ove biljke i sasušenu marihuanu.

Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: A.A.

#Droga

#Hapšenje

#Novi Sad

#Policija

#laboratorija

POVEZANE VESTI

Hronika

Hapšenje u Novom Sadu: Policija upala u stan i pronašla narkotike i digitalnu vagu

Region

UHAPŠEN DILER IZ ŽABLJA: Policija mu pretresla kuću, našli drogu, vagicu, dinare i evre!

Hronika

Uhapšen Zrenjaninac sa poternice: Policija mu upala u stan, našli mu i drogu

Hronika

PRITVOREN DILER (29) IZ OKOLINE ZRENJANINA: Policija mu u stanu našla drogu amfetamin, ekstazi i digitalnu vagu

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC U NOVOM SADU - Osumnjičen da je prodao marihuanu sugrađaninu

Hronika

POLICIJA KOD MALOG ZVORNIKA PRONAŠLA 4 PARCELE SA 129 STABLJIKA KANABISA: Uhapšen Beograđanin (36) - zatečen na licu mesta sa makazama