'MOLIM TE, PUSTI ME DA VIDIM DA LI SU MI DECA ŽIVA' Braća Petar i Lazar krenuli kod oca na posao pa stradali kod Beograda! Meštani otkrili potresne de

'MOLIM TE, PUSTI ME DA VIDIM DA LI SU MI DECA ŽIVA' Braća Petar i Lazar krenuli kod oca na posao pa stradali kod Beograda! Meštani otkrili potresne detalje

Od siline udarca braća su poginula na licu mesta, dok je vozač teretnjaka prošao bez povreda.

Rođena braća, Petar (19) i Lazar U. (17) nastradala su juče u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kada su navodno, automobilom marke "opel korsa" ispavili krivinu i direktno se zakucali u kamion kojim je upravljao Ljubiša J. (50) na magistralnom putu Ugrinovci-Batajnica.

Nesreća se, podsetimo, dogodila oko 14 časova u Zemunskoj ulici u Ugrinovcima. Od siline udarca braća su poginula na licu mesta, dok je vozač teretnjaka prošao bez povreda.

- Ovo je velika tragedija! Dva deteta iz kuće su im umrla, nastradala nema ih više... - kaže za Kurir jedna meštanka i objašnjava gde su se braća uputila kobnog dana:

- Jadni ti roditelji! Deca su se pre nesreće uputila kod oca na posao, koji inače radi na tehničkom pregledu kako bi mu navodno, doneli neke sijalice. Seli su u "korsu" ali nisu stigli. Dogodila se nesreća. Išli su prebrzo, prvobitno je bilo da su preticali kamion u krivini i da su tako podleteli jer im se u suprotnom pravcu pojavilo vozilo, ali je kasnije utvrđeno da su ispravili krivinu i direktno se zakucali u kamion. Od njih ništa nije ostalo.

"Pusti me da vidim da li su mi deca živa"

Kako potom dodaje naša sagovornica, otac dece zvao ih je telefonom da vidi gde su, ali se oni nisu javljali.

- Čovek je počeo da se brine, ali nije ni slutio da se nešto ovako desilo. Navodno, u nekom trenutku seo je u autobus i uputio se ka kući kako bi uzeo sijalice, međutim tada je doživeo šok - kaže ona i dodaje:

- Iz autobusa je video jezivu nesreću. Došao je do vozača i izustio: "Molim te, pusti me da vidim da li su mi deca živa!"

Izbezumljen je izašao iz prevoza i saznao da je izgubio dva sina, u trenu.



Da tragedija bude još veća, u to vreme na mesto stravičnog udesa došla je i njegova supruga, odnosno majka dečaka.

- Žena je čula da se desila nesreća i otrčala je tamo da vidi o čemu se radi. Saznala je da je ostala bez sinova Petra i Lazara. Samo je pala na kolena, izgubila je svest, a ekipa Hitne pomoći sanitetom ju je prevezla do Doma zdravlja.

Scene koje su usledile bile su i više nego potresne. Neutešni roditelji pored Petra i Lazara koji su im nažalost, nastradali u nesreći imaju još troje dece, dva sina i ćerku.

- Koliko smo čuli ta dva sina im igraju fudbal i nalaze se na pripremama. Zamislite kako deci sad saopštiti i objasniti da su izgubila braću - navodi naša sagovornica i dodaje da se porodica Useinović pre nekoliko godina doselila u Ugrinovce sa juga, odnosno iz Bujanovca.

Meštani Ugrinovaca za ovu porodicu imaju samo lepe reči, a nakon tragedije koju su doživeli saosećaju sa njima u bolu koji su doživeli.

Istragu povodom nesreće vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, čiji dežurni tužilac je naložio da se tela prevezu na obdukciju, da se urade vanredni tehnički pregledi vozila koja su učestvovala u nesreći. Takođe, vozač je podvrgnut brojnim analizama među kojima u alkotestom.

Autor: D.B.