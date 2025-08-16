HOROR U SVRLJIGU! Muškarac (58) zaklao nožem psa, pa ga bacio u javni bazen

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu podneće krivičnu prijavu protiv pedesetosmogodišnjeg muškarca iz okoline Svrljiga zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.



Niška policija saopštila je da se on sumnjiči da je nožem ubio psa, a potom ga bacio u bazen.

- On se sumnjiči da je, u jednom selu u okolini Svrljiga, nožem usmrtio psa o kojem se starala žena (49), a potom ga bacio u javni bazen - saopštila je niška policija.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Autor: D.B.