HOROR U SVRLJIGU! Muškarac (58) zaklao nožem psa, pa ga bacio u javni bazen

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu podneće krivičnu prijavu protiv pedesetosmogodišnjeg muškarca iz okoline Svrljiga zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.


Niška policija saopštila je da se on sumnjiči da je nožem ubio psa, a potom ga bacio u bazen.

- On se sumnjiči da je, u jednom selu u okolini Svrljiga, nožem usmrtio psa o kojem se starala žena (49), a potom ga bacio u javni bazen - saopštila je niška policija.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

