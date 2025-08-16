DETALJI STRAVIČNE NESREĆE KOD ZAJEČARA: Mladić (22) poginuo u sudaru, prizor na putu je JEZIV!

Sudarili su se "iveko" knjaževačkih, "audi" zaječarskih i "ford" stranih registracija

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko pet sati na putu Zaječar – Niš poginuo je 22-godišnji mladić,a sedam putnika je, kako se sazanje, prebačeno u bolnicu.

Nesreća se dogodila u blizini sela Grljan kada je došlo do sudara "audija", zaječarskih registarskih oznaka, "forda“ stranih tablica i "iveka“, knjaževačkih registarskih oznaka. Najpre su se, kako se saznaje, sudarili "ford" i "iveko", a onda je došlo do čeonog sudara "forda" sa "audijem".

Svi povređeni zbrinuti su u zaječarskom Zdravstvenom centru, od kojih je jedna osoba (33) zbrinuta na Odeljenju intenzivne nege, nekoliko osoba je upućeno na kućno lečenje, dok su, prema nepotvrđenim podacima, dve osobe upućene na dalje lečenje u niški Klinički centar.

Na licu mesta intervenisali su policija, dva vozila Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci.

Uviđaj na mestu nesreće trajao je skoro četiri sata, nakon čega je saobraćaj na ovoj deonici puta ponovo uspostavljen. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva naložena je obdukcija nastradalog mladića.

Autor: D.B.