Drama u Kruševcu: Muškarac pipao devojku nasred ulice! Kad je policajac pritekao u pomoć, nagrabusio i on

Foto: TV PINK PRINTSCREEN/Pixabay.com

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M. V. (26) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela polno uznemiravanje i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

On se sumnjiči da je noćas na ulici neprimereno dodirivao devetnaestogodišnju devojku, kao i da je ometao policijskog službenika prilikom postupanja i pretio mu, navodi se u saopštenju Policijske uprave Kruševac.

M. V. je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

U ovom delu Srbije već grmi i pljušti, a temperatura skoro 40 stepeni: Preti grad, moguće i olujne nepogode

