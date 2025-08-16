Užas u Studentskom domu u Beogradu: Mladić pronađen mrtav

Beživotno telo mladića pronađeno je juče u Studentskom domu na Novom Beogradu.

Telo mladića pronađeno je oko podneva, a potresan prizor zatekao je cimer.

Kako nezvanično saznaje Telegraf.rs, zatečeno je telo D. B. (27), državljanin jedne afričke države.

Cimer je, prema nezvaničnim saznanjima, rekao da se D. B. žalio da je bio bolestan i da se osećao loše.

Prema prvim informacijama, nema naznaka da je u pitanju nasilna smrt.

Telo je prevezeno na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

O svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo.

pročitajte još SRBI UHAPŠENI U RUMUNIJI: Policija kod njih našla 66 kilograma kokaina

Autor: Marija Radić