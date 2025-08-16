AKTUELNO

Hronika

Užas u Studentskom domu u Beogradu: Mladić pronađen mrtav

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Nikola Anđić ||

Beživotno telo mladića pronađeno je juče u Studentskom domu na Novom Beogradu.

Telo mladića pronađeno je oko podneva, a potresan prizor zatekao je cimer.

Kako nezvanično saznaje Telegraf.rs, zatečeno je telo D. B. (27), državljanin jedne afričke države.

Cimer je, prema nezvaničnim saznanjima, rekao da se D. B. žalio da je bio bolestan i da se osećao loše.

Prema prvim informacijama, nema naznaka da je u pitanju nasilna smrt.

Telo je prevezeno na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

O svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo.

pročitajte još

SRBI UHAPŠENI U RUMUNIJI: Policija kod njih našla 66 kilograma kokaina

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Smrt

#Student

#Studentski dom

#Tragedija

POVEZANE VESTI

Hronika

UŽAS U BIJELOM POLJU: Mladić pronađen MRTAV U PORODIČNOJ KUĆI

Region

UŽAS KOD TREBINJA: Mladić pronađen mrtav u automobilu, građani odmah zvali policiju

Hronika

Užas! Telo muškarca pronađeno u stanu na Novom Beogradu: Sumnja se da je mrtav mesecima

Hronika

Horor kod Lazarevca! Muškarac (39) pronađen mrtav na njivi s prostrelnim ranama glave

Region

BUGOJNO ZAVIJENO U CRNO: Mladić pronađen OBEŠEN - Istraga u toku!

Hronika

UŽAS U NOVOM BEOGRADU: Telo žene pronađeno u stanu, sumnja se na ubistvo