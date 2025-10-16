AKTUELNO

Hronika

Dva udesa u Beogradu, lakše povređene četiri osobe lakše povređene

Izvor: Pink.rs/Tanug, Foto: E-Stock/Stanislav Nedelja ||

U toku protekle noći u Beoradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su četiri osobe lakše povređene, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 20.25 sati, na uglu ulica Kneginje Zorke i Njegoševe na Vračaru, lakše je povređen muškarac (78) koji je prevezen na VMA, navode iz Hitne pomoći.

U Ulici Jurija Gagarina kod Delta sitija na Novom Beogradu, u 21.38 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su tri osobe lakše povređene, koje su sve pregledane na licu mesta.

Hitna pomoć imala je tokom noći 120 intervencija, od kojih je 24 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali pacijenti sa hipertenzijom.

Autor: S.M.

#Beograd

#Hitna pomoć

#Povređeni

#Saobraćajna nesreća

#udes

