POLICIJA ŠIROM SVETA RAZBIJA KAVAČKI KLAN! Uhapšeno najmanje 11 pripadnika ozloglašene grupe

Najmanje jedanaestorica pripadnika ozloglašenog kavačkog klana uhapšeno je za manje od dve godine, dok njihov šef Radoje Zvicer i dalje izmiče pravdi

U velikim međunarodnim akcijama koje traju mesecima, policije više država svakodnevno udaraju na kriminalnu mrežu Radoja Zvicera, ozloglašenog šefa kavačkog klana. I dok se sam Zvicer i dalje skriva, njegovi najbliži saradnici padaju jedan po jedan, od Španije, preko Grčke, do Crne Gore i Južne Amerike.

- Serija hapšenja u poslednje dve godine pokazuje da se kavački klan urušava iznutra. Od Evrope do Južne Amerike, kriminalna mreža koju je Zvicer gradio više od decenije, sada se očigledno raspada pod težinom međunarodnih istraga - kaže izvor.

Vođa "kavčana" Radoje Zvicer već duže vreme uspešno izmiče policijama nekoliko zemalja i nalazi se na listi 50 najtraženijih begunaca u Evropi.

Na sajtu "eumostwanted.eu" objavljeno je da je reč o "veoma opasnoj osobi koja je verovatno naoružana" koja je tokom dosadašnjeg bekstva koristila najmanje 15 lažnih identiteta. Iako su evropske policijske snage intenzivirale potragu, on i dalje izmiče hapšenju, menja dokumenta, prebivališta, što mu očigledno omogućava da, za sada, ostane korak ispred istrage.

Najnovije hapšenje zabeleženo je u Malagi, gde je španska policija, u saradnji sa crnogorskim bezbednosnim službama, sredinom oktobra locirala i uhapsila Krsta Maroša (47) iz Kotora, jednog od visokorangiranih pripadnika kavačkog klana.

- Maroš je bio u bekstvu od 2020. godine, kada je protiv njega podignuta optužnica zbog formiranja kriminalne organizacije i više brutalnih ubistava. Tereti se da je učestvovao u likvidaciji Nikole Stanišića, Damira Hodžića, Adisa Spahića i Mila Radulovića, zvanog Kapetan - podseća izvor i dodaje da je, prema podacima iz istrage, on godinama koristio lažna dokumenta i više identiteta, a skrivao se u luksuznim apartmanima na jugu Španije.

Početkom ovog meseca, crnogorski biznismen i bezbednjak Predrag Mirotić uhapšen je samo dan nakon što je oslobođen u slučaju "Tunel", koji je potresao tamošnje pravosuđe.

Mirotić je sada osumnjičen da je pomagao u dvostrukom ubistvu Stefana Belade i Andrije Ivanovića na Cetinju 24. septembra, a tužioci tvrde da postoje "jake indicije da je deo šire kriminalne mreže" povezane sa Zvicerovim klanom. Uhapšen je u Podgorici i sproveden u Istražni zatvor Spuž, gde čeka dalji postupak.

Petar Jevtić, pripadnik takozvanog vračarskog klana na čijem čelu je bio Nikola Vušović, a koji predstavlja ogranak kavačke grupe, po poternici Srbije uhapšen je 17. septembra u Atini, a prema tvrdnjama Specijalnog tužilaštva, tereti se da je 1. februara 2021. na Bežanijskoj kosi po nalogu vođa klana pokušao da ubije advokata Arsenija Stefanovića.

Interesantno je da je na Skaj aplikaciji, Jevtić koristio ime Teodor Bagvel, po čuvenom liku iz popularne serije "Bekstvo iz zatvora"

Krajem avgusta, lisice na ruke stavljene su i Luki Starčeviću (35) iz Beograda, kada je iz Paragvaja pokušao da uđe u Boliviju. On je, podsetimo, proveo tri godine u zatvoru u Brazilu zbog ubistva policajca i portira, a sa robije je pušten zbog administrativne greške.

- Starčevića su, podsetimo, 26. avgusta priveli službenici na graničnom prelazu u regionu Čako u Paragvaju, dok je pokušavao da uđe u Boliviju sa lažnim dokumentima Argentine na ime Lisandro Emanuel Larea. Tokom detaljne provere utvrđeno je da je u pitanju Luka Starčević koga traže Srbija i Brazil zbog ubistava - ističe sagovornik i podseća da je Beograđanin osumnjičen i za ubistvo Gorana Radomana 20. februara 2015, nakon što je dva meseca ranije iz njegovog stana u Valensiji nestalo 200 kilograma kokaina, čime je počeo rat kotorskih klanova do istrebljenja.

Samo mesec dana ranije, u Atini su u julu uhapšeni Stevan Kraljević (35) i Đorđe Đukić (26), takođe povezani sa Zvicerom. Grčka policija ih je locirala nakon što su Interpol i Europol razmenili podatke o lažnim pasošima i identitetima koje su koristili. Kraljević je potraživan zbog organizovanja kriminalne grupe i učešća u ubistvima, dok se Đukić tereti za krađe, prikrivanje i saradnju sa klanom. Oni su, kako prenose grčki mediji, koristili pasoše izdate na lažna imena i stanovali u luksuznim vilama na obali, gde su planirali dalji transport narkotika.

Veliki udarac za Zvicera

Jedan od ključnih pripadnika klana i kum odbeglog Zvicera, Milovan Zdravković zvani Teg (45), takođe je uhapšen u oktobru prošle godine, ali u Zagrebu po poternici Srbije.

Istražitelji ga povezuje sa likvidacijama Stevana Stamatovića i Igora Dedovića u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu, čija je ubistva, kako se sumnja, pratio "uživo".

Zdravković je, prema istrazi, bio zadužen za finansiranje "operacija", iznajmljivanje stanova, nabavku oružja i logistiku za krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike. Njegovo hapšenje smatra se jednim od najvažnijih udaraca Zvicerovoj mreži van Crne Gore.

Španija je meka mafijaša

Španski mediji su prošle godine izvestili o najmanje petorici uhapšenih saradnika kavačkog klana, među kojima su Milinko Brašnjović i Marko Stanković Jaguar, označeni kao bitne karike za transport kokaina. Prema izvorima, svi su povezani sa strukturama koje deluju pod kontrolom Radoja Zvicera.

Inače, Brašnjović i Jaguar se nalaze i na optužnici za ubistva izvršena u januaru 2020. godine u Atini gde su lišeni života vođe škaljarskog klana Stevan Stamatović i Igor Dedović, kao i ubistvima na Krfu u julu 2020. godine kada su lišeni života Alan Kožar i Damir Hadžić.

Takođe, u Barseloni oktobra 2024. španska policija izvela je spektakularnu akciju u kojoj su uhapšeni Nikola Vušović, poznat kao "Džoni sa Vračara", i njegov najbliži saradnik Nikola Filipović. Vušović se godinama skrivao u Španiji i važio za jednog od glavnih organizatora ubistava u Beogradu, a među žrtvama su Aleksandar Šarac, Aleksandar Halabrin i Dragan Ristić.

Filipović, koji se na šifrovanoj aplikaciji Skaj potpisivao kao "Holivud", koristio je četiri lažna identiteta, menjao fizički izgled i boju kose, a čak je angažovao i ljude koji su proveravali da li je praćen. Njih dvojica su uhapšeni u sinhronizovanoj operaciji više policija, Srbije, Španije, Austrije, Hrvatske, Nemačke i Slovenije, pod nadzorom Europola.

Autor: S.M.