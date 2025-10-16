NOVI DETALJI TRAGEDIJE U RAKOVICI: Majka i ćerka stradale u požaru - stan na sedmom spratu!

U stravičnom požaru koji je danas izbio u stanu na sedmom spratu stambene zgrade u Ulici Stevana Lukovića u beogradskom naselju Rakovica, prema nezvaničnim informacijama, nastradale su dve osobe za koje se sumnja da su majka i ćerka.
Vatrogasne ekipe su brzo reagovale i stavile požar pod kontrolu, sprečivši njegovo dalje širenje.
– Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je širenje požara koji je sada pod kontrolom – rekao je izvor Kurira.
Istraga je u toku, a nadležni pokušavaju da utvrde tačan uzrok požara i identitet nastradalih.
Autor: Dalibor Stankov