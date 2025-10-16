DA LI JE JETMIR GOČAJ NAPUSTIO CRNU GORU? Sumnjiči se da je mučki ubio Ivanu na Zvezdari, pa otišao kući, a onda mu se gubi svaki trag! Nema ga nigde 3 godine

Crnogorska policija duže od dve godine ne odgovara da li je i kada teritoriju Crne Gore napustio Jetmir Gočaj (26), osumnjičen za ubistvo Ivane Krivokapić (26), u Beogradu, krajem 2022. godine i čine li išta da uhapse tog Gusinjanina.

Gočaja terete da je dvadesetšestogodišnjakinju ubio iz niskih pobuda - ljubomore, za šta je zaprećena kazna od najmanje 10 godina robije do doživotnog zatvora.

Neposredno pre nego je Srbija raspisala poternicu za njim, on je boravio na teritoriji Crne Gore - u rodnom mestu, ali mu se od tada gubi svaki trag.

"Vijesti" su Upravu policije 14. februara, 21. i 28. aprila 2023. godine, pitale kada su poslednji put i koje mere i radnje preduzeli da uhapse Gočaja, kojeg Srbija potražuje zbog ubistva, ali i kada je, prema njihovoj evidenciji, taj Gusinjanin napustio Crnu Goru.

Uprkos brojnim urgencijama, odgovor nije stigao.

Pitanja su slata i nakon toga, u avgustu 2023. godine, zatim 25. marta 2024, kao i 7. jula i 29. septembra ove godine.

“Vijesti” su i tada pitale Upravu policije kada su poslednji put i koje mere i radnje preduzeli da uhapse traženog za ubistvo i je li taj Gusinjanin napustio Crnu Goru.

Krajem septembra pitani su i da, ukoliko neće da odgovore na ta jednostavna pitanja, to i napišu.

Ubica Ivane Krivokapić identifikovan je dvadesetak dana nakon zločina na Zvezdari, a srpske vlasti tada su saopštile da je Više javno tužilaštvo u Beogradu Gočaja osumnjičilo za krivično delo teško ubistvo iz niskih pobuda - ljubomore.

Sumnjiče ga da je 23. decembra 2022. godine između 00.37 i 5.30 časova ubio Krivokapićevu, s kojom je bio u emotivnoj vezi.

"On je navedenog dana došao do Ivaninog stana na Zvezdari gde je boravio od 11. decembra 2022. godine i ušao s njom u verbalnu raspravu. Onda je krenuo da joj rukama steže usta i nos dok nije izdahnula, pa je zaključao stan i ključ poneo sa sobom. Sumnja se da je istog dana autobusom napustio teritoriju Srbije", saopštili su 13. januara iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Tada su objasnili da su Gočaja identifikovali nakon intenzivnog operativnog rada VJT i Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Telo dvadesetšestogodišnjakinje njena braća pronašla su dan kasnije, u iznajmljenom stanu u kom je boravila.

Nakon što je zločin otkriven, Gusinjanin je na društvenim mrežama objavljivao njihove zajedničke fotografije, a pojedinim medijima je slao poruke u kojima je negirao povezanost sa ubistvom.

Autor: A.A.