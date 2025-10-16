AKTUELNO

STRAVIČNA TRAGEDIJA KOD KRALJEVA: Dete (5) se utopilo u bazenu

Oko 16 i 40 sati policija je obaveštena telefonom da je u mestu Ratina, kod Kraljeva, dete (5 godina) usled nesrećnog slučaja upalo u bazen sa vodom koja služi za navodnjavanje.

Na lice mesta odmah je upućena policijska patrola, koja nije zatekla dečaka jer je on bez svesti zajedno sa majkom prevezen u Opšu bolnicu Studenica u Krajlevu.

Oko 18 i 20 nakon pokušaja reanimacije dete je podleglo povredama.

Sledi dalji rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti tragičnog događaja.

