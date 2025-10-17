Muškarac ubijen u Beogradu na vodi imao falsifikovana dokumenta? NOVI DETALJI: Otkriven identitet osumnjičenog za zločin

Jedan muškarac je ubijen u Hercegovačkoj ulici na opštini Savski venac.

Kako mediji prenose, sumnja se da je ubijeni muškarac imao falsifikovana slovenačka dokumenta.

Takođe, prema pisanju medija, jedan metak pogodio ga je u čelo, a na licu mesta su pronađena su dva pištolja.

Na 200 metara od mesta zločina policija je uhapsila Đorđa Z. (21) za kog se sumnja da je izvršilac zločina i njemu su pripadnici UKP po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredili zadržavanje do 48 sati.

Doktorka Violeta Nikolić iz Hitne pomoći rekla je za Javnis servis da je da je muškarac star 35 godina upucan sinoć u 23.13 u Bulevaru Vudro Vilsona u Beogradu na vodi:

- Naša ekipa mogla je samo da konstatuje smrt kod muškarca starog 35 godina - navela je ona.

Autor: S.M.