KAKO JE ZAPISNIK O SASLUŠANJU ZAVRŠIO U JANOSTI? Istraga zbog curenja podataka o Vujadinu Saviću: Oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu

Istražuje se kako je zapisnik o saslušanju završilo u javnosti.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu formiralo je po službenoj dužnosti predmet u cilju utvrđvanja eventualnog izvršenja bilo kod krivičnog dela za koje se krivično gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, u pravcu utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je fotografija monitora na kojem je zapisnik o saslušanju osumnjičenog u predmetu ostećenog V.S. dospela u javnost, a potom i deljena na društvenim mrežama, kao i okolnosti pod kojima je došlo do objavljivanja informacije da je ošteceni prijavio izvršenje krivičnog dela.

Vujadin Savić slučaj prijavio je policiji transrodnu osobu A.K. (21) zbog ucenjvanja.

A.K. je po nalogu tužilaštva određen pritvor do 30 dana.

Nalazi se u Centralnom zatvoru u Beogradu, a u dokumentima se vodi kao muška osoba.

