NAJTEŽE POVREĐENI U OPERACIONOJ SALI! Evo kakvo je stanje u bolnici u Sremskoj Mitrovici posle saobraćajke: Oglasio se gradonačelnik Nedimović (FOTO+VIDEO)

U Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici do sada je primljeno 20 osoba povređenih u saobraćajnoj nesreći na putu Sremska Mitrovica-Jarak, a najteže povređeni su odmah poslati u operacionu salu. I dalje traje prijem povređenih.

Kako se saznaje, kod osoba koje su zadobile lake telesne povrede je u toku dijagnostika.

Podsećamo, do teške saobraćajne nesreće je došlo na putu Sremska Mitrovica-Jarak kada se prevrnuo autobus koji je prevozio radnike.

U nesreći su poginule dve osobe na licu mesta, dok je 83 povređeno. Povodom prevrnutog autobusa u Sremskoj Mitrovici oglasio se predsednik opštine Sremska Mitrovica Branislav Nedimović.

"Dogodila se teška saobraćajna nesreća kod stare šećerane – prevrnuo se autobus koji je prevozio radnike fabrike Health Care. Ekipe Hitne pomoći, svi lekari i medicinsko osoblje su u pripravnosti i spremni da prime veliki broj povređenih koji pristižu. U krugu bolnice su direktor Opšte bolnice, direktor Doma zdravlja i gradonačelnik Nedimović".

Povodom teške saobraćajne nesreće, oglasilo se Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je saopštilo da je oko 80 osoba povređeno, te da je autobus sleteo sa puta i prevrnuo se na krov.

STRAVIČNE SCENE SA MESTA NESREĆE KOD SREMSKE MITROVICE: Vatrogasci izvlače povređene, od autobusa ostala OLUPINA (FOTO+VIDEO)

