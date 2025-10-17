U Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici do sada je primljeno 20 osoba povređenih u saobraćajnoj nesreći na putu Sremska Mitrovica-Jarak, a najteže povređeni su odmah poslati u operacionu salu. I dalje traje prijem povređenih.
Kako se saznaje, kod osoba koje su zadobile lake telesne povrede je u toku dijagnostika.
Podsećamo, do teške saobraćajne nesreće je došlo na putu Sremska Mitrovica-Jarak kada se prevrnuo autobus koji je prevozio radnike.
U nesreći su poginule dve osobe na licu mesta, dok je 83 povređeno. Povodom prevrnutog autobusa u Sremskoj Mitrovici oglasio se predsednik opštine Sremska Mitrovica Branislav Nedimović.
"Dogodila se teška saobraćajna nesreća kod stare šećerane – prevrnuo se autobus koji je prevozio radnike fabrike Health Care. Ekipe Hitne pomoći, svi lekari i medicinsko osoblje su u pripravnosti i spremni da prime veliki broj povređenih koji pristižu. U krugu bolnice su direktor Opšte bolnice, direktor Doma zdravlja i gradonačelnik Nedimović".
Povodom teške saobraćajne nesreće, oglasilo se Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je saopštilo da je oko 80 osoba povređeno, te da je autobus sleteo sa puta i prevrnuo se na krov.
Autor: Marija Radić