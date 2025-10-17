PRIVEDEN VOZAČ AUTOBUSA: Sleteo s puta kod Sremske Mitrovice, poginule dve osobe, 83 povređene (FOTO+VIDEO)

Policija je privela muškarca (70), vozača autobusa koji je danas oko 14.45 sati sleteo sa puta na putu Sremska Mitrovica-Jarak.
U nesreći je povređeno 83 radnika iz firme "Healthcare" u Rumi, dok su dve osobe poginule.
Na licu mesta je bila dizalica sa kojom je bilo planirano izvlačenje autobus, međutim, vozilo je u jednom trenutku napustilo lice mesta.
Takođe, na licu mesta su i dalje prisutne ekipe Hitne pomoći.
Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se na putu Sremska Mitrovica-Jarak kada je autobus sleteo u kanal.
Kako smo pisali, dve osobe su poginule na licu mesta, dok je Hitna pomoć prevozila povređene ka bolnici.
Povređene su 83 osobe.
Za sada je u bolnicu u Sremskoj Mitrovici primljeno 20 osoba, a teško povređeni su odmah poslati u operacionu salu.
Autor: Marija Radić