PRIVEDEN VOZAČ AUTOBUSA: Sleteo s puta kod Sremske Mitrovice, poginule dve osobe, 83 povređene (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Policija je privela muškarca (70), vozača autobusa koji je danas oko 14.45 sati sleteo sa puta na putu Sremska Mitrovica-Jarak.

U nesreći je povređeno 83 radnika iz firme "Healthcare" u Rumi, dok su dve osobe poginule.

Na licu mesta je bila dizalica sa kojom je bilo planirano izvlačenje autobus, međutim, vozilo je u jednom trenutku napustilo lice mesta.

Takođe, na licu mesta su i dalje prisutne ekipe Hitne pomoći.

Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se na putu Sremska Mitrovica-Jarak kada je autobus sleteo u kanal.

Foto: Foto/MUP Srbije

Kako smo pisali, dve osobe su poginule na licu mesta, dok je Hitna pomoć prevozila povređene ka bolnici.

Foto: Fot/MUP Srbije

Povređene su 83 osobe.

Za sada je u bolnicu u Sremskoj Mitrovici primljeno 20 osoba, a teško povređeni su odmah poslati u operacionu salu.

UŽAS NA VOŽDOVCU: Deca pronašla telo muškarca

Autor: Marija Radić

