OTKRIVENO VIŠE OD 60 NEPRAVILNOSTI U RADU AUTOPREVOZNIKA: Oglasio se MUP o nesreći u Sremskoj Mitrovici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su D. K. (70) vozača autobusa prevoznika „Sirmium bus“, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je upravljajući autobusom na deonici Jarak - Sremska Mitrovica izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su život izgubile tri osobe.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Inače, Ministarstvo unutrašnjih poslova je u prethodne dve godine tri puta izvršilo nadzor nad radom prevoznika „Sirmium bus“ i utvrdilo preko 60 neispravnosti koje su procesuirane izdavanjem prekršajnih naloga odnosno podnošenjem zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju, a naročito na prevoznike radnika i organizatore grupnog prevoza, da strogo poštuju sve propise iz oblasti bezbednosti saobraćaja, uključujući tehničku ispravnost vozila, pridržavanje ograničenja brzine i poštovanje vremena odmora profesionalnih vozača.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će u saradnji sa nadležnim institucijama sprovesti sveobuhvatnu istragu ovog događaja i utvrditi sve okolnosti koje su dovele do nezgode.

Autor: Marija Radić