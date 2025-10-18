Uhapšena žena u Obrenovcu: Prodavala cigarete bez akciznih markica

Policija u Beogradu u saradnji sa Osnovnim јavnim tužilaštvom u Obrenovcu i Poreskom upravom, uhapsila je M. M. (50) zbog sumnje da јe izvršila krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, saopštio je MUP.

Policiјski službenici su cigarete pronašli pretresom dva poslovna obјekta u okviru trgovinske radnje koјe osumnjičena koristi i tom prilikom oduzeli 239 paklica cigareta bez akciznih markica i sa akciznim markicama drugih država, kao i 8,8 kilograma rezanog duvana.



Osumnjičenoј јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.Bošković