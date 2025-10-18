AKTUELNO

Hronika

JEDNA ŽENA PREBAČENA U BEOGRAD, U KRITIČNOM JE STANJU: U ponedeljak Dan žalosti u Sremskoj Mitrovici zbog tragične saobraćajne nesreće

Izvor: Kurir, Foto: Foto/MUP Srbije ||

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putnom pravcu između Sremske Mitrovice i Jarka život su izgubile tri osobe.

Jedna žena, koja je prebačena iz mitrovačke bolnice u Beograd, u kritičnom je stanju.

Zbog tragedije koja je pogodila grad, danas će biti održana sednica Gradskog veća Sremske Mitrovice, na kojoj će biti predloženo da se ponedeljak proglasi Danom žalosti.

Grad će porodicama nastradalih pomoći sa po 200.000 dinara za pokrivanje troškova sahrane i drugih neophodnih izdataka.

Autor: D.Bošković

#Beograd

#dan zalosti

#kriticno stanje

#saobraćajna nesreca

#sremska mitrovic

#Žena

POVEZANE VESTI

Hronika

Detalji teške nesreće kod Sremskih Karlovaca: U sudaru autobusa i kombija povređene tri osobe, žena prebačena na REANIMACIJU

Hronika

Stravična nesreća kod Sremske Mitrovice: Sudar u zoru – jedna osoba poginula na licu mesta!

Hronika

BITAN APEL IZ SREMSKE MITROVICE: Potrebna krv za povređene u udesu autobusa

Region

UŽAS KOD KARLOVCA: Poginuo bivši fudbalski reprezentativac, još 3 osobe teško povređene

Region

POZNAT IDENTITET SRBA POGINULIH U STRAVIČNOM UDESU U CRNOJ GORI: Novi detalji teške nesreće na putu Bijelo Polje - Mojkovac

Region

TROJE MRTVIH U NESREĆI KOD BUGOJNA: Jeziv sudar dva automobila