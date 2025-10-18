JEDNA ŽENA PREBAČENA U BEOGRAD, U KRITIČNOM JE STANJU: U ponedeljak Dan žalosti u Sremskoj Mitrovici zbog tragične saobraćajne nesreće

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putnom pravcu između Sremske Mitrovice i Jarka život su izgubile tri osobe.

Jedna žena, koja je prebačena iz mitrovačke bolnice u Beograd, u kritičnom je stanju.

Zbog tragedije koja je pogodila grad, danas će biti održana sednica Gradskog veća Sremske Mitrovice, na kojoj će biti predloženo da se ponedeljak proglasi Danom žalosti.

Grad će porodicama nastradalih pomoći sa po 200.000 dinara za pokrivanje troškova sahrane i drugih neophodnih izdataka.

Autor: D.Bošković