'KO KAŽE DA GA NE ZNA, TAJ LAŽE...' Filip Ivanović se mesecima pre ubistva krio u centru Beograda, komšije videle sliku i ostale u čudu: 'Izgledao je ISTO' (FOTO+VIDEO)

Cetinjanin Filip Ivanović ubijen je u četvrtak u naselju Beograd na vodi.

"Ko kaže da ga ne zna, taj laže. Svi ga mi ovde vrlo dobro poznajemo", reči su stanara jedne zgrade u Beogradu na vodi u kojem se u četvrtak, oko 23 sata, dogodilo ubistvo Cetinjanina, Filipa Ivanovića, za kojim je srpska policija tragala od decembra prošle godine kada je pobegao iz kućnog pritvora.

U ovom naselju, dan nakon ubistva, vlada muk. Ljudi koji stanuju u tom delu grada kako kažu, šokirani su ovim događajem, budući da to važi za elitni deo Beograda u kojem je sigurnost na visokom nivou. Ipak, kako kažu, sinoć je moglo da bude slučajnih žrtava budući da je Ivanović likvidiran na dečijem igralištu koje okružuju tri stambene zgrade.

- U jednoj zgradi ovde ima 185 stanova, u drugoj isto toliko. U trećoj ima i preko 300. To je veliki broj ljudi da bi se mi među sobom znali, ali činjenica je da smo Filipa viđali. Nisam znao da ga traži policija, ovde je bio mesecima - kaže stanar zgrade u kojoj je, kako tvrdi, živeo i Ivanović.

Kada su videli fotografiju Filipa Ivanovića koja je mesecima objavljivana uz apel građanima da ako ga vide zovu policiju, rekli su da ga znaju i da je do ubistva izgledao potpuno isto kao i na objavljivanoj fotografiji.

Kako tvrdi sagovornik, u delu Beograda na vodi u kojem je Ivanović ubijen, žive najviše porodični ljudi sa malom decom.

- Deca se igraju u tom parku svako veče. Izvodimo svi svoje kućne ljubimce u noćnu šetnju. Ali, očigledno je neko znao da se ovde sve primiri oko 10 sati uveče, da nema puno ljudi i da to iskoristi za ubistvo. Nije se on preterano krio, siguran sam da sam ga često baš viđao. Slagaću ako kažem jednom nedeljno, sigurno je bilo češće - kaže sagovornik.

Mnogi stanari zgrada nisu bili raspoloženi za razgovor, a tek bi poneko rekao da mu se čini poznatim. Međutim - da li mu se čini poznatim jer je njegova fotografija, makar jednom mesečno, osvanula u medijima uz apel da svako ko ima informaciju o njemu to odmah prijavi policiji ili ipak zato što je možda bio njihov prvi komšija - ostaje kao pitanje bez odgovora.

Na mestu gde je Filip Ivanović ubijen i dan nakon ubistva ostali su brojni dokazi da se upravo na tom mestu dogodio zločin: rupa od metka na vratima i rupa od metka na tabli pored parkića. Kako tvrde stanari zgrade, čuli su najmanje šest hitaca.

- Odmah sam znao da se nešto dogodilo. Posle par minuta su se čule i sirene - tvrdi stanar jedne od zgrada.

Prvo Andrija Ivanović, pa onda Filip

Ubijeni Filip je rođeni brat Andrije Ivanovića koji je 24. septembra ubijen u sačekuši u mestu Ugnji kod Cetinja. Sa Andrijom, ubijen je i Stefan Belada i policija sumnja da su likvidirani iz zasede dok su se nalazili u automobilu parkiranom pored puta.

Od Andrije Ivanovića se u čituljama objavljenim u crnogorskim medijima oprostio i sada ubijeni Filip Ivanović.

"Brate, Ašo, bezgrešna i plemenita dušo... Suvišne su reči, gorski vuče moj... Neka ti anđeli obasjaju nebeske staze da i njima koračaš ponosno i hrabro, kao po zemlji. Putuj mi spokojno, najbolji moj... Volim te beskrajno, tvoj brat Filip", piše u čitulji.

Odšetao iz kućnog pritvora

Za Filipom Ivanovićem tragala je i srpska, ali i crnogorska policija.

On je uhapšen u Srbiji, 25. novembra 2020.godine zbog osnovane sumnje da je učestvovao u ubistvu poznatijem kao ubistvo u Belvilu kada je likvidiran Bojan Mirković.

Njemu je pretilo osam godina robije.

On se zbog toga nalazio u kućnom pritvoru, iz kojeg je pobegao 4.decembra 2024. godine.

Viši sud u Beogradu je o bekstvu Ivanovića obavešten tek 5. decembra i odmah je za njim raspisao potragu i odredio mu pritvor, međutim, Ivanović je likvidiran.

U evidenciji Uprave policije Crne Gore, Ivanović se vodio kao član jedne organizovane kriminalne grupe i za njega je bilo predviđeno izručenje u Crnu Goru nakon okončanja postupka u Srbiji. Tamo se potraživao zbog krivičnog dela - stvaranje kriminalne organizacije, dok je bio označen kao saizvršilac za krivično delo - ubistvo i za krivično delo - teško ubistvo.

Napadač uhapšen na 200 metara od mesta zločina

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su uhapsili Đorđa Z. (21) zbog sumnje da je izvršio krivično delo -teško ubistvo.

"Sumnja se da je on sinoć oko 23.15 časova u Bulevaru Vudroa Vilsona hicima iz vatrenog oružja usmrtio muškarca čiji se identitet utvrđuje. Kod ubijenog Filipa Ivanovića su pronađena lična dokumenta za koja se sumnja da su falsifikovana", saopštio je MUP.

Policija je, prilikom hapšenja, kod Đ. Z. pronašla dva pištolja s metkom u cevi i ličnu kartu za koju se sumnja da je falsifikovana.

Policijski službenici su u službene prostorije doveli još jednu osobu prema kojoj je postupanje u toku.

Kako se može videti na snimku privođenja, on je zatečen u stanu, a na podu je bio otvoren kofer te se sumnja da je pokušao bekstvo nakon ubistva Filipa Ivanovića.

Autor: D.Bošković