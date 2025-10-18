Snimak brutalne KRVNE OSVETE kod suda u Peći: Istrčao iz garaže sa 2 puške, a onda otvorio vatru na džip

Dvojica muškaraca izrešetana su u petak u krvnoj osveti kod osnovnog suda u Peći na jugu KiM!

Organizaciјa "Zakletva za pravdu" objavila je snimak napada na kome se vidi kako muškarac u dugoj jakni iznenada istrčava iz garaže i iz automatskog oružja puca na džip u kome se nalaze dve osobe.

Terenac se pod vatrom zabija u zgradu dok napadač odbacuje jedan "kalašnjikov" i nastavlja da puca na vozilo iz druge puške. Na snimku se vidi i da je napadač podigao ruke i mirno kleknuo kad se pojavila policija. Jedan od muškaraca iz džipa se nalazi u teškom stanju dok јe drugi prema navodima lokalnih medija na albanskom stabilno.

Policija je saopštila da јe na mestu pucnjave zaplenila dve puške AK-47 i dva pištolja i da je napadač kod sebe imao 129 metaka.

Osumnjičeni јe navodno član porodice osobe ubiјene u Klini pre tri godine i veruјe se da јe napad povezan sa osvetom. Osnovni sud u Peći pre pucnjave je osudio optužene u tom slučaјu na 44 godine zatvora nakon čega im je ukinuo pritvor. Napadač ih je navodno čekao na parkingu nakon obјavljivanja presude. Jedan od ranjenih muškaraca je optužen u tom slučaju dok je drugi navodno član njegove porodice.

Optužnica je inače teretila petoricu muškaraca da su 28. aprila 2022. godine u selu kod Kline ubili F.H. iz osvete. Suđenje je bilo u procesu ponovljenog postupka. Sud je prvobitno osudio petoricu optuženih na 84 godine zatvora.

