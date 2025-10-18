AKTUELNO

HOROR NA SAVI: Žena pala sa broda kod Beton hale – vrištala dok je voda gutala!

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Prava drama odigrala se večeras kod Beton hale kada je žena pala u reku Savu dok je pokušavala da izađe sa broda.

Prema nezvaničnim informacijama, brod se upravo uparkiravao, a žena je skočila pre nego što je bezbedno mogla da siđe na ponton.

Očevidci su ispričali da se čulo vrištanje i dozivanje u pomoć, a da je situacija bila kritična jer je brod mogao da je prignječi. Srećom, prolaznici su brzo reagovali i izvukli je iz vode pre dolaska nadležnih službi.

Trenutno nije poznato da li je žena zadobila povrede, niti u kakvom je zdravstvenom stanju.

Autor: Dalibor Stankov

