Vatrena stihija guta sve pred sobom! Jeziva scena na putu kod Novog Sada, upućeno upozorenje vozačima

Na deonici auto-puta između Novog Sada i Siriga izbio je veliki požar niskog rastinja. Vidljivost je smanjena, a uzrok požara još nije poznat. Vozačima se savetuje oprez.

Večeras je na deonici auto-puta koja povezuje Novi Sad i Sirig izbio veliki požar.

Na objavljenim snimcima na društvenim mrežama vidi se da gori nisko rastinje, a plamen se uzdiže prilično visoko.

Zbog požara je vidljivost na ovom delu puta znatno smanjena, te se vozačima savetuje maksimalan oprez.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.

