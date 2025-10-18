Vatrena stihija guta sve pred sobom! Jeziva scena na putu kod Novog Sada, upućeno upozorenje vozačima

Na deonici auto-puta između Novog Sada i Siriga izbio je veliki požar niskog rastinja. Vidljivost je smanjena, a uzrok požara još nije poznat. Vozačima se savetuje oprez.
Večeras je na deonici auto-puta koja povezuje Novi Sad i Sirig izbio veliki požar.
Na objavljenim snimcima na društvenim mrežama vidi se da gori nisko rastinje, a plamen se uzdiže prilično visoko.
Zbog požara je vidljivost na ovom delu puta znatno smanjena, te se vozačima savetuje maksimalan oprez.
Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.
Autor: S.M.