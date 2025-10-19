AKTUELNO

HOROR NA ZVEZDARI! Manijak oborio devojku (20) na zemlju, a onda je usledio ŠOK - Evo šta se desilo!

Izvor: Informer, Foto: Unsplash.com ||

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku počinioca. Prema opisima svedoka, napadač je na glavi imao kačket.

Rano jutros, oko tri časa, na Zvezdari je došlo do napada na devojku starosti oko 20 godina, saznaje nezvanično Informer.

Prema prvim informacijama, nepoznati muškarac prišao je devojci na ulici, oborio je na zemlju, a u tom trenutku neko iz obližnje zgrade podigao je roletnu. Uplašen, napadač je zgrabio devojčin telefon i pobegao sa lica mesta.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku počinioca. Prema opisima svedoka, napadač je na glavi imao kačket.

Autor: D.Bošković

