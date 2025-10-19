Pokušaj ubistva u Leskovcu: Nožem napao taštu, zadobila povrede OPASNE PO ŽIVOT

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su N. Ž. (52) iz okoline tog grada zbog sumnje da јe pokušao da ubije taštu!
Muškarac se sumnjiči da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaјu јer je јutros nakon kraće rasprave u prizemlju porodične kuće oštrim predmetom udario svoјu taštu (74) u predelu glave i tako јoј naneo teške telesne povrede opasne po život.
Osumnjičenom N.Ž. јe po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Leskovcu određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu priјavu biti priveden nadležnom tužiocu.
Autor: S.M.