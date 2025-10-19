Težak sudar kod Hitne pomoći u Beogradu – gužva iz pravca Niša

Večeras oko 20 časova dogodio se težak saobraćajni sudar u blizini zgrade Hitne pomoći u Beogradu, potvrđeno je iz više izvora na terenu.

Prema prvim informacijama, udes je izazvao ozbiljnu saobraćajnu gužvu koja se širi iz pravca Niša, a vozila se kreću otežano u oba smera.

Za sada nema zvaničnih podataka o broju povređenih, ali očevici navode da je sudar bio snažan i da su vozila znatno oštećena.

Građanima se savetuje da izbegavaju ovaj deo grada i koriste alternativne pravce dok se saobraćaj ne normalizuje.

Autor: Dalibor Stankov