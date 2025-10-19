AKTUELNO

Hronika

Težak sudar kod Hitne pomoći u Beogradu – gužva iz pravca Niša

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Večeras oko 20 časova dogodio se težak saobraćajni sudar u blizini zgrade Hitne pomoći u Beogradu, potvrđeno je iz više izvora na terenu.

Prema prvim informacijama, udes je izazvao ozbiljnu saobraćajnu gužvu koja se širi iz pravca Niša, a vozila se kreću otežano u oba smera.

Za sada nema zvaničnih podataka o broju povređenih, ali očevici navode da je sudar bio snažan i da su vozila znatno oštećena.

Građanima se savetuje da izbegavaju ovaj deo grada i koriste alternativne pravce dok se saobraćaj ne normalizuje.

Autor: Dalibor Stankov

#Gužva u saobraćaju

#Hitna pomoć

#Saobraćajna nesreća

#hitna pomoć Beograd

#policija Beograd

#saobraćajna patrola

#saobraćajni kolaps

#sudar Beograd

#udes kod Hitne

POVEZANE VESTI

Hronika

LANČANI SUDAR NA NOVOM BEOGRADU - Povređena trogodišnja devojčica! Tri vozila Hitne pomoći na terenu

Beograd

NOĆ PUNA SIRENA U BEOGRADU: Težak udes, povrede glave, 88 intervencija Hitne pomoći!

Beograd

LANČANI SUDAR KOD LASTE, SRČA PO PUTU: Stvara se gužva, policija reguliše saobraćaj (VIDEO)

Hronika

Haos na auto-putu kod Velike Plane: Težak lančani sudar napravio veliku gužvu, stvaraju se kolone

Hronika

Lančani sudar na Pančevačkom putu: Stvaraju se gužve u smeru ka Beogradu

Hronika

LANČANI SUDAR KOD AUTOKOMANDE - Stvara se gužva, delovi automobila rasuti po putu (FOTO)