UKP ČEŠLJA TUŽILAŠTVO ZBOG CURENJA INFORMACIJA O VUJADINU SAVIĆU! Inspektori ušli u prostorije Trećeg OJT na Novom Beogradu

Kako nezvanično saznajemo, pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Ušli su u službene prostorije Trećeg osnovnog javnog tužilaštva na Novom Beogradu gde na licu mesta istražuju kako je fotografija monitora na kojem je zapisnik o saslušanju osumnjičenog za ucenjivanje V.S, dospela u javnost, a posle deljena na društvenim mrežama.

Policija po nalogu POSK VJT u Beogradu mora da istraži i okolnosti pod kojima su do javnosti stigle informacije da je V.S. prijavio izvršenje krivičnog dela.

Ovaj predmet izazvao je veliku pažnju javnosti upravo zbog aktera koji su umešani u ucenjivanje žrtve V.S.

