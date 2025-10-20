Srpkinja (23) pronađena mrtva u Austriji: Telo nađeno na krevetu

U mestu Tuln, devojka (23) iz Srbije pronađena je mrtva u krevetu u stanu.
Prvi rezultati istrage pokazuju da je mlada Srpkinja, verovatno bila pozvana u stan muškarca iz Donje Austriјe.
Prema pisanju lista "Krone", muškarac јe navodno pokupio Srpkinju sa ulice "iz sažaljenja", a ona se navodno plašila da ide kući.
Rezultati obdukcije pokazali su da se mlada Srpkinja predozirala drogom.
Navodno јe konzumirala i alkohol, a u stanu je pronađena flaša votke.
Rezultati obdukcije pokazali su da je mešavina droge i alkohola za mladu Srpkinju bila fatalna.
