Srpkinja (23) pronađena mrtva u Austriji: Telo nađeno na krevetu

U mestu Tuln, devojka (23) iz Srbije pronađena je mrtva u krevetu u stanu.

Prvi rezultati istrage pokazuju da je mlada Srpkinja, verovatno bila pozvana u stan muškarca iz Donje Austriјe.

Prema pisanju lista "Krone", muškarac јe navodno pokupio Srpkinju sa ulice "iz sažaljenja", a ona se navodno plašila da ide kući.

Rezultati obdukcije pokazali su da se mlada Srpkinja predozirala drogom.

Navodno јe konzumirala i alkohol, a u stanu je pronađena flaša votke.

Rezultati obdukcije pokazali su da je mešavina droge i alkohola za mladu Srpkinju bila fatalna.

Autor: S.M.